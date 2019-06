PJ detém suspeito de violência doméstica e violação em Vila Verde

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga anunciou esta terça-feira a detenção de um homem de 55 anos suspeito da prática de um crime de violência doméstica e de um crime de violação.Fonte da PJ disse à Lusa que o homem é de Vila Verde e a vítima era a mulher.A detenção ocorreu no cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público no Departamento de Investigação e Ação Penal de Braga.A PJ realizou busca domiciliária à casa do suspeito, apreendendo quatro armas de fogo, destinadas à atividade venatória e à prática de tiro desportivo, bem como munições compatíveis com o uso em tais armas.O suspeito vai ser levado a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.