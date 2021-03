PJ extradita da Suíça português que violou e engravidou enteada de 14 anos

Um português de 43 anos foi detido na Suíça e extraditado, pela Polícia Judiciária, para Portugal visando o cumprimento de uma pena de oito anos de prisão por ter violado a enteada de 14 anos.



Os crimes ocorreram em 2012, em Lisboa, quando o padrasto da menina a forçou a manter relações sexuais, aproveitando-se da coabitação com a vítima.





A adolescente acabou por engravidar devido aos abusos sexuais do padrasto.A extradição surge no cumprimento de um mandado de detenção europeu, por factos investigados pela Polícia Judiciária, em 2015, "uma vez que o arguido, após o julgamento, ausentou-se do país e foi residir para a Suíça", informa a PJ em comunicado.