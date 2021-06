Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos investigado por tráfico de influências e corrupção

A Polícia Judiciária está a fazer, esta terça-feira, dez buscas em Penafiel e Guimarães por tráfico de influências e corrupção. As deligências decorrem em Departamentos de Contratação Pública de diversos Municípios, numa empresa pública de gestão de águas.Um dos suspeitos é Nuno Araújo, o antigo chefe de gabinete do atual ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quando este exercia funções de Secretário de Estado dos assuntos Parlamentares.

"No inquérito investigam-se factos relacionados com a celebração, por ajuste direto, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública",segundo o comunicado do DCIAP.



Em causa está o sócio-gerente anterior, que exercia "funções de chefe de gabinete ministerial". "O mesmo usaria a sua influência decorrente do cargo para conseguir a celebração por ajuste direto, tirando benefícios monetários através de outra sociedade comercial, que igualmente controlava", pode ler-se.