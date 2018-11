Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz buscas na sede dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho

Nas instalações da sede entraram cerca de 12 elementos operacionais da Judiciária.

21:15

A Polícia Judiciária (PJ) fez buscas esta quinta-feira na Universidade do Minho, numa investigação relacionada com a anterior gestão dos Serviços de Ação Social, disseram à Lusa fontes policiais e daquela academia.



Fonte da PJ afirmou que as buscas decorreram ao longo de todo o dia, na sequência de mandados emitidos pelas autoridades judiciais.



A mesma fonte escusou-se a adiantar outras informações, nomeadamente se há detidos ou arguidos e que crimes poderão estar em causa.



O atual presidente dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho, Carlos Videira, adiantou que a investigação está relacionada com a anterior gestão daqueles serviços.



Aquela gestão foi assegurada por Carlos Silva, atualmente administrador executivo da InvestBraga, Agência de Desenvolvimento Económico da Câmara de Braga.



A Lusa tentou ouvir o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, mas ainda não foi possível.