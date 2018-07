Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz quatro detidos em guerra de seguranças

Seguranças de empresa privada foram apanhados com armas ilegais, ‘tasers’ e soqueiras. Agressões violentas ocorreram durante o último ano.

Por Liliana Rodrigues | 09:10

O último ano ficou marcado por vários episódios de agressões violentas entre elementos de duas empresas de segurança privada: uma de Fafe e outra de Matosinhos. A luta para angariar mais clientes e reinar no Norte do País levou a Polícia Judiciária de Braga a realizar uma operação, esta quinta-feira, e a deter quatro homens. Todos tinham armas de fogo ilegais, armas elétricas e soqueiras.



Estão indiciados por associação criminosa, homicídio na forma tentada, ofensas à integridade física, detenção de armas proibidas e ameaças. Esta sexta-feira são presentes a tribunal.



Nas dez buscas domiciliárias realizadas ontem em Braga e Guimarães, os inspetores da Polícia Judiciária apreenderam aos arguidos seis armas de fogo, armas elétricas ‘tasers’ e diversas soqueiras.



Entre os vários casos, esteve em causa a disputa pelo serviço de segurança ao estádio do Vitória de Guimarães.

A situação mais recente remonta a fevereiro passado quando três seguranças da empresa de Matosinhos fizeram uma emboscada a um dos supervisores da empresa concorrente, num domingo de manhã.



Esperaram que saísse da pastelaria, após tomar o pequeno-almoço e, disfarçados de ciclistas, surpreenderam-no: estavam de cara tapada e usaram uma barra de ferro para o agredir na cabeça. Já no chão foi esmurrado e pontapeado repetidamente. Ficou gravemente ferido. O CM tentou sem sucesso obter uma reação das duas empresas visadas.