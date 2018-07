Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seguranças condenados a prisão por espancamento em bar do Porto

Condenação a seis anos e seis meses de prisão acontece cinco anos depois da agressão.

Por Nelson Rodrigues | 11:31

A violenta agressão ocorreu em julho de 2013, durante um evento matinal (‘after hours’) num bar, no Porto, mas só esta segunda-feira - passados cinco anos -, os dois seguranças foram condenados no tribunal de S. João Novo, a seis anos e seis meses de prisão.



Os arguidos, Vítor Bica e Bruno Abreu - que estão na cadeia e responderam por tentativa de homicídio e exercício ilícito de segurança privada -, têm ainda de pagar 80 mil euros à vítima, atualmente com 42 anos e que sofreu sequelas "permanentes e irreversíveis".



"A vida da vítima mudou por completo. Teve de reaprender a andar e a falar. Era uma pessoa saudável e sem doenças. Passou a viver nervoso e não consegue estar parado muito tempo.Sofre de amnésia e vive desorientado no espaço e no tempo. As agressões até afetaram, sem retorno, a sua fruição sexual", referiu a juíza Isabel Trocado.



O crime ocorreu na festa Lotus After Hours. A vítima foi agredida com murros e pontapés até ficar inconsciente e depois abandonada na rua.



Esteve mais de um mês em coma. Além dos dois seguranças contratados, o tribunal condenou ainda o chefe da segurança do evento, Carlos ‘Gandarela’, a dois anos de prisão efetiva.



Também a responsável da festa, Otília Marques, foi sentenciada a um ano e oito meses de cadeia, em pena suspensa.



"Esta suspensão está condicionada a dar uma satisfação moral, por escrito, à família da vítima e na qual se penitencie por ter contratado seguranças ilegais que provocaram esta situação de violência gratuita", disse a magistrada.