Um julgamento de tráfico de droga com três arguidos (1 neerlandês e 2 portugueses), foi suspenso no Tribunal de Portimão, devido à junção aos autos de um documento do Ministério Público, no qual a Polícia Judiciária admite ter utilizado um agente infiltrado no inquérito.





Este argumento tem sido usado pelas defesas. No entender dos advogados, o acusado neerlandês e o italiano Domenico Miserandino (despronunciado do processo, e solto), foram levados a cometer o crime de tráfico em maio de 2021, após terem entrado num carro indicado pelo agente infiltrado, e onde estavam 144 quilos de cocaína. Após requerimento de um advogado, o julgamento está assim suspenso para apuramento de mais informações sobre a ação do alegado infiltrado.