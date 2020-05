PJ investiga amiga de Mota Jr que que fugiu do local do crime sem chamar a polícia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O rapper Mota Jr estava a chegar a casa, em São Marcos, Sintra, quando foi atacado. Estava acompanhado de uma amiga - uma desconhecida para a família do cantor, alguém que nunca fez parte da sua vida e com quem manteria poucos contactos. A PJ investiga esta testemunha do crime, quando se sabe que a rapariga fugiu do local depois de ter sido ameaçada pelos atacantes. Apanhou um Uber para casa; não chamou a polícia, nem alertou a família do rapper.