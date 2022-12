PJ investiga carro incendiado caído em ravina em Matosinhos

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a origem de um incêndio que ocorreu num carro, durante a manhã desta segunda-feira, em Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 7h00 da manhã por um homem que vive perto do local e que alega ter ouvido explosões.As autoridades dirigiram-se para o local de imediato.Não haviam passageiros perto do veículo.A viatura encontrava-se caída numa ravina e, ao que tudo indica, o carro pode ter sido roubado e abandonado naquele local. Foi devido a essa suspeita, que a PJ foi acionada.