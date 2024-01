PJ prende predador sexual das redes sociais em Coimbra

A Polícia Judiciária prendeu um homem de 31 anos, no concelho de Coimbra, por ter violado duas mulheres que conheceu nas redes sexuais. Num dos crimes, a vítima foi mesmo filmada sem o seu consentimento.

Segundo informação na página eletrónica do Ministério Público (MP) de Coimbra, a detenção ocorreu na segunda-feira.

Os factos investigados ocorreram em novembro e dezembro do ano passado.

A primeira vítima foi uma mulher de 24 anos, que o predador sexual conheceu numa rede social. Logo no primeiro encontro entre ambos, frisa o MP, a vítima "foi forçada a manter relações sexuais, sem o seu consentimento e contra a sua vontade".

Na segunda ocasião, a mulher atacada pelo violador tinha 31 anos. A mesma foi, novamente, forçada a manter relações sexuais. O predador sexual, desta vez, gravou o ato sexual com o seu telemóvel sem o consentimento da vítima.

Os inspetores da PJ de Coimbra conseguiram, além da detenção do suspeito, apreender o telemóvel com a gravação do vídeo do ato sexual mantido com a segunda vítima.

Presente a tribunal na quarta-feira, o homem de 31 anos ficou em liberdade com apresentações diárias, proibido de contactar por qualquer meio com as duas ofendidas.

Está ainda obrigado a respeitar uma distância de segurança de até 200 metros das vítimas, e de não se ausentar do município em que reside sem informar o tribunal, a não ser em deslocações para o local de trabalho.