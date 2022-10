Os dois violadores, de 18 e 20 anos, usavam uma luva impregnada em álcool para “atordoar” as vítimas, antes de as arrastar para locais isolados, no Parque Verde do Mondego, em Coimbra, onde as violavam. Depois filmavam e fotografavam os atos sexuais. Uma das vítimas foi violada junto ao namorado, que também foi ameaçado com uma navalha e assaltado (ver texto secundário).









