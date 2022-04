A Polícia Judiciária de Braga não exclui a hipótese de ter havido um homicídio no caso do corpo encontrado há uma semana, em avançado estado de decomposição, no interior de um poço fechado, em Vila Verde.



Na terça-feira, a PJ regressou ao local com uma equipa de mergulho dos bombeiros. O objetivo era localizar ossos em falta no cadáver e dentes.









