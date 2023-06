A Polícia Judiciária do Porto vai passar a pente fino todos os momentos que antecederam o desaparecimento de José Manuel Pires, de 52 anos, a 26 de maio, após sair da casa dos pais, em Valbom, Gondomar. O telemóvel de ‘Pirinhos’ já foi apreendido e vai ser alvo de análise minuciosa, assim como as câmaras de videovigilância do local onde foi alugado o Fiat 500.









