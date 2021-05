Uma denúncia anónima sobre alegados pagamentos ao diretor municipal do Urbanismo da Câmara de Braga para aprovar obras particulares levou esta quarta-feira a Polícia Judiciária de Braga a realizar buscas nos Paços do Concelho e na casa do alto quadro, em Prado, Vila Verde. António Zamith Rosas é suspeito de corrupção e recebimento indevido de vantagens, mas não foi constituído arguido.