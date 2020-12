PJ realiza buscas na Junta de Ervededo em Chaves

A Polícia Judiciária realizou buscas na sede da Junta de Freguesia de Ervededo, no concelho de Chaves, que teve eleições intercalares no domingo, numa investigação relativa a anteriores mandatos, adiantou terça-feira à Lusa fonte da comissão administrativa.

Segundo fonte da comissão administrativa da Freguesia de Ervededo, Chaves, no distrito de Vila Real, nomeada devido à marcação de eleições intercalares, a Polícia Judiciária (PJ) deslocou-se esta terça-feira à sede da junta de freguesia para realizar buscas relativas a anteriores mandatos.

Além da consulta de documentação foram ainda ouvidos elementos de anteriores executivos, acrescentou a mesma fonte.

A freguesia de Ervededo teve no domingo eleições intercalares, que foram conquistadas pelo PS, com um total de 266 votos face aos 180 do PSD que, até então, liderava o executivo.

O candidato socialista, André Silveira, de 60 anos, reformado após carreira na GNR, venceu as eleições, ao registar 266 votos a favor, após já ter concorrido ao cargo em 2017. Já o candidato do PSD, Paulo Rodrigues, de 48 anos, eletricista de profissão, registou 180 votos.

Registaram-se ainda seis votos nulos e dois votos em branco num total de 453 votantes, num universo de 879 eleitores inscritos

O ato eleitoral foi marcado "após renúncia de 21 eleitos locais para a Assembleia de Freguesia de Ervededo", segundo o despacho do secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, divulgado em 08 de outubro.

Nesse documento, era explicado que o órgão carecia de "condições de funcionamento por inexistência do número legalmente necessário de membros em efetividade de funções".

Num despacho publicado em 29 de outubro no Diário da República (DR), o secretário de Estado Antero Luís nomeou Jacinto João Lage Alves (PSD), Gabriel do Nascimento Dias (PSD) e André Lourenço da Silveira (PS) para a comissão administrativa da freguesia de Ervededo.

Em 16 de novembro, a comissão administrativa da Freguesia de Ervededo disse em comunicado que tinha identificado "dívidas e penhoras pendentes no valor aproximado de 20 mil euros".

O comunicado da comissão administrativa, datado de 12 de novembro e assinado pelos três elementos, explicava que os responsáveis tinham solicitado ao presidente da junta exonerado, Ilídio Jorge Correia, "a entrega de toda a documentação contabilística da junta, relativa aos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como um inventário patrimonial de todos os bens pertencentes à nossa freguesia".

A comissão administrativa acrescentava que, face à situação descrita, para "salvaguardar os interesses da freguesia de Ervededo", tinha decidido "solicitar apoio jurídico para que sejam apuradas as dívidas e penhoras que existem em nome da freguesia" e que foi solicitado "junto da Caixa Geral de Depósitos que fossem disponibilizados todos os extratos bancários desde 2013, bem como a identificação dos titulares da conta".

As eleições de 2017 em Ervededo, que tiveram 901 eleitores inscritos e 496 votantes, foram ganhas pela lista liderada por Ilídio Jorge Correia (PSD), que já tinha sido também eleito em 2013.