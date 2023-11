A Polícia Judiciária de Aveiro continua sem pistas sobre a localização do corpo de Mónica Silva, a grávida de 33 anos, que desapareceu a 3 de outubro, na Murtosa. Não há rasto da mulher, mas a família continua a admitir que possa estar no poço - que fica perto da casa de Mónica e da casa onde residia o ex-namorado Fernando Valente - que no sábado foi alvo de buscas.









