Placa de perigo serve de alvo para flechas

Sinal de alerta para risco de derrocada de arriba foi destruído na praia do Pinhão.

Por José Carlos Eusébio | 08:25

A placa colocada na praia do Pinhão, em Lagos, tinha como objetivo avisar os banhistas para o risco de queda de pedras da arriba e alertava para a necessidade de ser mantida uma distância de segurança. Mas o sinal de perigo acabou por ser destruído por dois homens que, empunhando um arco, se divertiram a fazer tiro ao alvo com flechas.



Foi no decurso de uma ação de fiscalização desenvolvida pela Polícia Marítima (PM) de Lagos que um alemão e um português, ambos de cerca de 40 anos, foram surpreendidos, no passado dia 11 deste mês, a disparar flechas contra a placa de sinalização, que ficou toda partida.



"O ato de destruir, danificar, deslocar ou remover a sinalética ou as barreiras de proteção existentes nas praias e demais zonas da orla costeira, incluindo dunas e arribas, constitui contraordenação", explica a Autoridade Marítima.



Foi, por isso, levantado o respetivo auto de notícia aos dois indivíduos, que incorrem no pagamento de uma coima entre os 250 e os 1000 euros.



O comandante da Capitania do porto de Lagos, Conceição Duarte, explicou ao CM que "foi a primeira vez que foi detetada uma situação deste género" nas praias que se encontram sob a sua jurisdição.



No Algarve existem 75 praias com arribas consideradas perigosas, entre Albufeira e Aljezur.



A Agência Portuguesa do Ambiente colocou placas a alertar os banhistas para se manterem afastados das faixas de risco para prevenir acidentes.