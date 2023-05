Um ramo de uma árvore caiu, na terça-feira à tarde, em cima de um carrinho de bebé, no Campo Grande, em Lisboa. A criança, que estava a passear com a mãe, escapou ilesa.O incidente gerou algum aparato no local. “Juntaram-se várias pessoas que ficaram muito preocupadas porque podia ter havido uma enorme desgraça, foi um grande susto”, disse uma testemunha ao. O alerta foi dado às 16h00.