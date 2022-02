A PSP anunciou já ter referenciado “a vasta maioria” dos suspeitos que invadiram as Urgências do Hospital de Vila Nova de Famalicão, espancando um segurança e profissionais de saúde.A investigação prossegue no sentido de identificar todos os agressores para que sejam “criminalmente responsabilizados”, adiantou a polícia.noticiou, o ataque ocorreu segunda-feira e foi cometido por um grupo de 15 a 20 pessoas da mesma família. Exigiam que uma jovem que tinha caído fosse socorrida de imediato.