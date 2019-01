Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia ferido no bairro da Jamaica foi atingido na boca

Agentes deslocaram-se ao local, no Seixal, para intervir numa "desordem entre duas mulheres".

21:40

Um dos agentes que ficou ferido enquanto realizava uma intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, foi atingido por uma pedra na boca e teve de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



A polícia deslocou-se ao local para intervir numa "desordem entre duas mulheres", mas acabou por ser mal recebida, na madrugada deste domingo. Um grupo de homens arremessou várias pedras na direção dos agentes da PSP, deixando dois deles com ferimentos.



O agente da polícia que foi atingido na boca já teve alta, tendo sido detido o agressor, acrescentou a fonte da PSP.