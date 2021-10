Polícia fiscaliza bar que funcionava fora de horas e com mais pessoas do que o permitido

A Polícia Municipal de Sintra e a PSP realizaram uma operação de fiscalização a um estabelecimento noturno que não cumpria as regras.Esse estabelecimento, no Cacém, estaria a funcionar foras de horas e com mais pessoas do que que é permitido. Para o local dirigiram-se cerca de 35 agentes da PSP e da Policia Municipal de Sintra.Dentro deste bar encontravam-se 66 pessoas. Os clientes começaram a sair um por um até que o estabelecimento ficasse vazio. Ainda assim os ânimos chegaram a estivar exaltados.Depois de todos os clientes terem deixado o local e de o proprietário ter cumprido com as ordens das autoridades, ninguém foi detido.O estabelecimento noturno foi encerrado por volta das 2h30, mas não ficou impedido de reabrir nos próximos dias. Em Sintra, os bares e discotecas têm que encerrar à 00h00, mas este bar colocou uma providência cautelar que lhe permite estar em fuiuncionamento até as 2h00.