Policia Florestal da Madeira efetuou três detenções no primeiro dia da época de caça

Elementos do Corpo de Polícia Florestal da Madeira efetuaram três detenções, duas na ilha do Porto Santo e outra em Câmara de Lobos, por crimes de caça no primeiro dia da época venatória 2021/2022, anunciou este sábado o Governo Regional.

De acordo com a informação divulgada pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas deste arquipélago, no Porto Santo, dois homens foram detidos porque estavam a caçar em terrenos não cinegéticos, nos quais não está autorizada a atividade.

A detenção no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, o município contíguo a oeste do Funchal, aconteceu porque o alegado caçador não tinha habilitação legal para o efeito.

Nesta nota, o executivo madeirense adianta que "cerca de 1.000 caçadores obtiveram junto do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a respetiva licença de caça e que estão habilitados para o ato cinegético este ano".

No documento pode ainda ler-se que "os locais de maior afluência de caçadores foi o Paul da Serra, na Madeira, e a ilha do Porto Santo".