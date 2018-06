Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia francesa vai apoiar GNR

PSP reforça meios com 33 equipas do Corpo de Intervenção.

Por Rafael Duarte | 09:57

Overão já começou e as forças de segurança voltam a anunciar um aumento do policiamento na região, devido à chegada de milhares de turistas.



A GNR anunciou, entre 15 de junho e 15 de setembro, um reforço permanente de 200 militares, apoiados por 19 viaturas, cinco equipas cinotécnicas e quatro equipas de patrulha a cavalo, estando ainda 570 militares destacados para eventos.



Mais uma vez, haverá patrulhamento misto com Guardia Civil espanhola nas zonas de Quarteira, Altura, Monte Gordo, Ayamonte, Isla Cristina e Lepe. A GNR irá ainda fazer ações de patrulhamento misto com a sua congénere francesa, a Gendarmerie Nationale, na zona de Albufeira.



A PSP promove um reforço em permanência da Unidade Especial de Polícia, com 33 equipas do Corpo de Intervenção, entre 18 de junho e 23 de setembro, com núcleos em Portimão, para servir o Barlavento, e em Tavira, para a zona do Sotavento.



Haverá também equipas mistas de policiamento constituídas por elementos do Corpo Nacional de Polícia e da Polícia Nacional de França e ciclo-patrulhas nas localidades de Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Lagos e no Aeroporto de Faro. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras irá ter um reforço de 32% do efetivo.



O reforço de meios foi considerado insuficiente pelo presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, que pede meios permanentes porque "o Algarve não é só verão".