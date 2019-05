Polícia Judiciária detém jovem suspeito do crime de tentativa de violação

Agressor surpreendeu a vítima no perímetro exterior junto a um Hospital na cidade de Lisboa.

13:21

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um jovem de 24 anos "por fortes indícios da prática de um crime de violação, na forma tentada, cometido sobre uma mulher, de 48 anos".

O crime ocorreu no passado dia 19 de abril quando a vítima caminhava no perímetro exterior junto a um Hospital na cidade de Lisboa. De acordo com o comunicado da PJ, a mulher foi surpreendida pelo suspeito, que havia acedido ilegitimamente ao local, onde já estivera internado.



"O agressor abordou a vítima com violência, lançando-a ao chão e agredindo-a, com um claro propósito de proceder a um abuso sexual, o qual só não foi consumado devido à resistência imposta pela mesma e à intervenção de uma testemunha que veio em seu auxílio".

O detido já foi presente tribunal, tendo sido submetido a "internamento preventivo".