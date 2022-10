A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar suspeitas de corrupção em contratos e atos relacionados com o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). Esta quinta-feira, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), a PJ fez buscas à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, que tutela o SIRESP, e às instalações da empresa SIRESP, Altice, Motorola e Sksoft, sociedades que têm contratos relacionados com o SIRESP.









Ver comentários