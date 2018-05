Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia marítima de Portimão regasta quatro pessoas de uma gruta

Embarcação onde seguiam vítimas virou-se próximo da praia da Marinha, Lagoa.

12.05.18

A polícia marítima de Portimão resgatou na sexta-feira quatro pessoas que seguiam numa embarcação turística que se tinha virado dentro de uma gruta próximo da praia da Marinha, Lagoa, divulgou este sábado a autoridade marítima em comunicado.



O piquete da polícia marítima de Portimão recebeu, na sexta-feira de manhã, um alerta indicando que a referida embarcação se tinha virado e mobilizou de imediato meios para o local do acidente, tendo estes "verificado que o tripulante e os passageiros da embarcação se encontravam bem e em segurança no interior da gruta já fora de água, num pequeno areal", segundo o comunicado.



A reduzida dimensão da gruta onde a embarcação de turismo estava virada e afundada impossibilitou a aproximação das embarcações da Autoridade Marítima Nacional.



O tripulante da embarcação foi retirado a nado e os passageiros foram retirados com recurso a uma pequena embarcação de um operador local, tendo as quatro pessoas sido transportadas para a Estação Salva-vidas de Ferragudo, onde aguardavam duas ambulâncias, de acordo com o comunicado.