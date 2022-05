Praticante de kitesurf resgatado na praia de S. Lourenço

A Polícia Marítima conseguiu acompanhar até terra, na praia de São Lourenço, o praticante de ‘wing-foil’ (desporto aquático praticado com uma prancha e uma espécie de parapente), que foi assistido devido a dificuldades sentidas no mar. Autoridades estavam a realizar buscas desde as 15h30.

A embarcação da Polícia Marítima detetou o homem nos limites da praia de Ribeira d’Ilhas, e acompanhou o percurso aquático do mesmo até à praia de São Lourenço.

"Só abandonámos o local quando o praticante chegou ao areal em segurança. Não precisou de ir ao hospital", explicou ao CM o comandante Paulo Agostinho, comandante da capitania do Porto de Cascais.

O alerta foi recebido através de chamada telefónica, e rapidamente foi mobilizada uma embarcação da Polícia Marítima, com o apoio da Estação Salva-Vidas da Ericeira.

Meios dos bombeiros também realizaram buscas por terra.



O desportista não necessitou de ser transportado para o hospital.