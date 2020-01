Polícia pedófilo abusa de amiga da filha desde os 12 anos da menina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um agente principal da PSP, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por, alegadamente, ter mantido durante dois anos relações sexuais com uma menina, amiga da sua própria filha, desde que esta tinha 12 anos.O alegado pedófilo aproveitou-se da relação de proximidade que havia entre as duas famílias para fazer da menina, atualmente com 14 anos, sua ‘amante’, mantendo com ela práticas sexuais ... < br />