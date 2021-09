Polícia tenta matar mulher a tiro após violenta discussão motivada por crise de ciúmes

Um polícia de 48 anos que presta serviço na esquadra de Lamego tentou matar a tiro a mulher, de 40, após uma violenta discussão motivada por uma crise de ciúmes. Esta terça-feira, foi presente a um juiz do Tribunal de Viseu e ficou em prisão preventiva.O episódio aconteceu na noite de segunda-feira, pelas 19h30. A PSP foi chamada à casa do casal e deparou-se com um cenário de violência doméstica.apurou, não há registos de um qualquer episódio anterior de violência doméstica entre o casal.