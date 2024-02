Vila Nova de Famalicão tornou-se, involuntariamente, o epicentro da luta dos polícias por melhores salários e condições de trabalho. Depois do ‘surto’ de baixas que levou ao cancelamento do jogo entre a equipa local e o Sporting, agora foi a vez de dezenas de elementos de PSP e GNR apanharem de surpresa o ministro da Administração Interna numa ação enquanto cabeça de lista do PS por Braga.









Ver comentários