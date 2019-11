Polícias em protesto querem passar a noite no Parlamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São esperados esta quinta-feira mais de 10 mil elementos da GNR e PSP, aos quais se juntará um número elevado de familiares e populares, e está a ser-lhes pedido, pelo Movimento Zero, que, além de uma t-shirt branca e apitos, levem sacos-cama e velas. O objetivo, sabe o, é passarem a noite até sexta-feira à porta do Parlamento, destino da manifestação que parte às 13h00 do Marquês de Pombal. O apelo ... < br />