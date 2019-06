Polícias pagam cinco euros por noite para dormir em camaratas da PSP

Cada um dos agentes da PSP destacados para se deslocarem a Guimarães, integrando a operação de segurança à Liga das Nações em futebol, cuja final-four se disputa desde esta quarta-feira no Norte do país, está a pagar cinco euros por noite para dormir em instalações policiais.

A denúncia foi feita na tarde desta quinta-feira por Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP (SUP), que considera esta situação "inadmissível".





"Estamos a falar de elementos policiais de várias proveniências, incluindo do maior Comando de Polícia do país, o de Lisboa, que estão a dormir nas camaratas da PSP de Guimarães", acrescentou. "Infelizmente, esta é uma situação em que os polícias estão a ter de pagar para trabalhar", opinou Peixoto Rodrigues.

Contactada pelo Correio da Manhã, fonte oficial confirmou este cenário, pormenorizando que "o mesmo se está a passar com agentes de Equipas de Intervenção Rápida do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, chamados por causa do jogo da noite de hoje entre a Inglaterra e a Holanda".

"Todos os agentes deslocados estão a receber ajudas de custo a 100 %, de 50 euros por dia. Trata-se de uma comparticipação que serve para suportar despesas de alimentação, e outro tipo de custos. Os 5 euros diários que os mesmos estão a pagar, é uma despesa que lhes é imputada para ajudar a suportar as despesas de manutenção das camaratas. Já não é novo este procedimento", explicou a mesma fonte.