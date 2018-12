Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícias portuguesa e espanhola apreendem 2,7 toneladas de haxixe

Operação contou com o apoio da Força Aérea e da Unidade Costeira da GNR.

Por Lusa | 12:08

Uma operação policial portuguesa e espanhola resultou na apreensão de 2,7 toneladas de haxixe na costa de Huelva, sul de Espanha, que tinha origem no norte de África, informou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.



A operação, que contou com o apoio da Força Aérea e da Unidade Costeira da GNR, foi desencadeada no final de novembro, e iniciou-se após deteção pela Força Aérea Portuguesa de uma lancha rápida, em pleno Oceano Atlântico, que transportava a droga.



A lancha dirigiu-se, durante a noite, para a costa espanhola a fim de ali desembarcar a droga, que acabaria por ser apreendida pelas autoridades espanholas.



"Esta operação, à semelhança de outras realizadas, insere-se no esforço conjunto que autoridades portuguesas e espanholas vêm desenvolvendo coordenada e continuamente no sentido de se interditar a entrada de produtos estupefacientes na Península Ibérica, designadamente por via marítima", refere a PJ.



As investigações prosseguem a cargo da PJ e das autoridades espanholas.