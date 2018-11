Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher detida por levar haxixe para cadeia de Caxias

Foi revistada na portaria e uma guarda detetou-lhe droga escondida entre as roupas.

Por Miguel Curado | 10:27

Uma mulher de 23 anos foi detida pela guarda prisional da cadeia de Caxias, Oeiras, e entregue à PSP, por ter sido apanhada a tentar introduzir droga na prisão.



Já com ficha policial por tráfico, a mulher chegou como visita à cadeia, na quinta-feira.



Trazia 40 doses de haxixe, para um familiar. Ficou com apresentações à PSP.



Esta foi a quarta situação semelhante naquela prisão, só este ano.