Julgamento de tráfico de droga com 61 testemunhas

PSP desmantelou rede, que se estendia pela região, após seis meses de investigação.

Por Tiago Griff | 09:07

Um total de 61 testemunhas - na sua larga maioria toxicodependentes - começaram esta terça-feira a ser ouvidas no Tribunal de Faro no julgamento de uma rede de tráfico de heroína, cocaína e haxixe que foi desmantelada em fevereiro deste ano.



Dos oito arguidos, seis homens estão em prisão preventiva e duas mulheres estão em liberdade desde a altura das detenções. A operação da Esquadra da Investigação Criminal da PSP, que começou em agosto de 2017, teve intervenção em localidades dos concelhos de Faro, Loulé e Albufeira.



As testemunhas esta terça-feira ouvidas pelo coletivo de juízes tinham sido identificadas no decorrer da investigação a comprar estupefacientes aos arguidos e foram entretanto arroladas no processo.



A operação de tráfico de estupefacientes tinha como bases Faro e Boliqueime em Loulé mas também se estendia a Albufeira.



Foram cumpridos nove mandados de busca no dia 22 de fevereiro de 2018 e apreendidas 535 doses de cocaína, 36 doses de heroína e várias doses de haxixe.



Entre os oito arguidos - que têm entre os 25 e os 37 anos e nacionalidades portuguesa e cabo verdiana - estavam dois casais.



PORMENORES

Mais apreensões

Para além da droga, foram apreendidas centenas de euros em dinheiro e balanças de precisão para pesar a droga.



Suspeitos

Três dos suspeitos já tinham antecedentes criminais por tráfico, inclusivamente já tinham cumprido penas de prisão.



Procurado

Um outro arguido já era procurado pela Justiça pelos mesmos crimes e usava documentos falsos para andar escondido.