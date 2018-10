Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP apreende mais de 100 armas para venda na internet no Minho

Homem foi detido por suspeitas de tráfico e mediação de armas.

Por Lusa | 13:38

Mais de 100 armas para venda ilegal na internet foram apreendidas no distrito de Viana do Castelo pela PSP, informou esta segunda-feira aquela força policial, adiantando ter detido um homem por alegado tráfico e mediação de armas.



Em comunicado, a direção nacional da PSP revelou que a investigação decorreu durante quatro meses e culminou com a execução de dois mandados de busca, domiciliária e não domiciliária, no distrito de Viana do Castelo, no âmbito da operação que recebeu a designação "Sharp Knife".



No decurso daquela operação, que envolveu o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e de Viana do Castelo, e que visava a "recolha de prova para o desenvolvimento de um processo-crime, relacionado com venda de armas através da internet", foram apreendidas armas de fogo, brancas, soqueiras, bastões extensíveis e aerossóis de defesa, entre outras.



Além das armas, a operação realizada na terça-feira resultou ainda na detenção, em flagrante delito, de um homem por "posse de armas proibidas e fortes indícios de tráfico e mediação de armas".



Presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou sujeito a termo de identidade e residência (TIR).