Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 16 anos morre depois de ser violada e drogada por grupo

Corpo foi encontrado sem vida numa zona conhecida pelo tráfico de droga.

17:08

Desirée Mariottini, uma jovem de 16 anos, morreu depois de ter sido drogada e violada por um grupo no bairro de San Lorenzo, em Roma. As autoridades italianas suspeitam que a jovem tenha sido abusada sexualmente por homens provenientes do Senegal e da Nigéria que estavam envolvidos em tráfico de droga. Até ao momento, apenas três foram detidos.



O corpo da jovem foi encontrada num edifício abandonado numa zona da cidade conhecida pela marginalidade, no passado dia 19 de outubro. Os investigadores acreditam que esta terá ficado inconsciente pelo cocktail de drogas que foi obrigada a consumir e que terá morrido de overdose.



Dois dias antes de ser encontrada sem vida, a jovem tinha ligado à avó para dizer que tinha perdido o autocarro para casa, e que por isso iria ficar a dormir em casa de uma amiga naquela noite.



Os detidos pela polícia italiana são dois senegaleses, de 26 e 43 anos, e um nigeriano, de 40 anos. Serão acusados de violação em grupo e tráfico de drogas, uma vez que todos eles estavam envolvidos na venda ilegal de estupefacientes. A polícia continua à procura de um quarto suspeito.



Desirée vivia com a mãe, com a avó e o irmão em Cisterna di Latina, no sul de Roma. A família está devastada e exige justiça pela morte da adolescente.



O ministro do interior italino, Matteo Salvini, veio a público garantir que o assassinato da jovem vai ser devidamente punido. Já a presidente da câmara de Roma, Virgina Raggi, garantiu que vai reforçar o controlo em bairros problemáticos como é o caso de San Llorenzo. O caso está a chocar Itália e a criar um maior espírito anti-migração no país.