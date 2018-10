Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante de 21 anos violada por grupo e assassinada

Gangue entrou no carro da vítima quando estava estava a deixar um amigo em casa.

09:28

Hannah Cornelius, uma jovem estudante de 21 anos, foi violentamente assassinada depois de ser sequestrada e violada em grupo por quatro homens na Cidade do Cabo, em África do Sul.



Tudo aconteceu quando a jovem parou em frente da casa do amigo Cheslin Marsh, de 22 anos, depois de lhe dar boleia. Foi então que um grupo de homens entrou na viatura e ameaçaram a jovem com uma chave de fendas no peito dela. O rapaz não conseguiu fazer nada para impedir o que se iria seguir: foi ameaçado de morto e trancado na bagageira do carro depois de lhe tirarem todo o dinheiro que trazia consigo.



Em seguida, os quatro homens pegaram no carro e dirigiram-se à casa de um alegado traficante de droga para adquirir substâncias ilícitas. Mais tarde, abandonaram Cheslin junto a uns arburtos e bateram-lhe com tijolos na cabeça, deixando-o envolto numa poça de sangue e a achar que o tinham morto.



Mais tarde, o jovem recuperou a consciência e conseguiu ir até uma casa próxima, onde pediu ajuda. Iniciaram-se as buscas para encontrar Hannah que foi encontrada horas mais tarde abandonada à beira da estrada já sem vida. Foi arrastada por entre arbustos e violada por três dos homens, que depois lhe esmagaram o crãnio com um pedregulho e a degolaram.



Hannah é descrita por familiares e amigos como uma "aluna brilhante" e dotada de excelentes valores.