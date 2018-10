Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos exigem melhor comida e mais auxiliares em Almada

Estabelecimento está há 40 anos à espera de obras, segundo garantiram os alunos.

Por Bernardo Esteves | 08:44

Centenas de alunos manifestaram-se esta quarta-feira junto à Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada, para exigir melhor alimentação na cantina, mais funcionários e obras de requalificação das instalações. Os alunos exibiram faixas a pedir mais quantidade e melhor qualidade nas refeições, bem como mais cacifos para arrumar os pertences.



Segundo Beatriz Mendes, porta-voz dos estudantes, a escola "ainda tem amianto por ser retirado e há casas de banho encerradas por falta de verba" para as arranjar, além de haver "graves problemas com a canalização".



A escola está há 40 anos à espera de obras, segundo afirmam os estudantes, que garantem que o estabelecimento tem atualmente cerca de um milhar de alunos, "número superior ao que a escola foi pensada para ter". Os estudantes queixam-se também da falta de funcionários.



"Por exemplo, a secretaria só funciona de manhã, o que torna quase impossível para muitos alunos tratarem dos seus assuntos. Além de outros serviços que não funcionam plenamente por falta de funcionários", afirmou Beatriz Mendes à Lusa.



A aluna defendeu que "a qualidade da comida não é como deveria ser" e que os balneários de educação física têm que ser partilhados por duas turmas e "não têm tamanho para isso".



A escola tinha sido visitada esta terça-feira por Catarina Martins, coordenadora do BE.



"Tive o prazer de conversar com alguns alunos, que exigem obras na sua escola e têm toda a razão. É importante que se use o crescimento económico e a capacidade que o País tem hoje para se fazer os investimentos necessários", disse na ocasião.



Terminado o protesto, as aulas decorreram normalmente. O CM tentou, sem sucesso, chegar à fala com a direção.