Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Os Artistas’ de Faro vão fechar dois anos para obras

Responsáveis da associação prometem que o espaço regressa depois da intervenção.

Por João Mira Godinho | 09:03

No próximo dia 27, a Sociedade Recreativa e Artística Farense (SRAF), mais conhecida como ‘Os Artistas’, vai fechar portas. O motivo são obras de reabilitação e o espaço - um dos mais emblemáticos da capital algarvia - promete reabrir quando estas terminarem. O prazo previsto para a intervenção é de dois anos.



Atualmente, ‘Os Artistas’ são mais conhecidos pelo bar, situado no primeiro piso do edifício, no número 10 da rua do Montepio, onde também se realizam aulas de dança e pintura, entre outras atividades culturais. Mas, desde 1856, o imóvel é propriedade da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Faro.



"Os trabalhadores artífices (na época designados por artistas) fundaram a associação com o objetivo de prestar assistência médica e medicamentosa bem como apoio social aos associados", explica a Câmara de Faro.



A SRAF surge 50 anos depois, em 1906, para "proporcionar aos associados atividades ligadas à cultura e ao recreio". Em 1994, abre portas o bar e o espaço ganha uma nova vida, com o salão a ser utilizado para concertos - por lá passaram nomes como Dead Combo, Mazgani ou The Legendary Tigerman, entre outros - e diversas atividades culturais, desde o teatro a exposições de pintura e fotografia.



No início deste ano, a câmara reconheceu a SRAF como entidade de interesse histórico e cultural, depois de, em 2006, já lhe ter atribuído a Medalha de Mérito Municipal - Grau Ouro.



Para dia 27, a partir das 17h00, está prevista uma festa de encerramento do espaço, que promete prolongar-se pela noite dentro. Depois, e ao longo do período em que durarem as obras, a direção da SRAF promete continuar a organizar eventos culturais noutros locais da cidade de Faro.