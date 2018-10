Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meio milhão de euros para obras no Mosteiro de Rendufe

Empreitada contempla intervenção de restauro da Igreja, incluindo coberturas e fachadas.

Por Fátima Vilaça | 09:04

Foi com "enorme alegria" e "muita satisfação" que a Associação dos Amigos do Mosteiro de Rendufe (AAMR) recebeu a notícia da abertura do concurso público para as obras de reabilitação da Igreja do Mosteiro.



O anúncio foi publicado há uma semana em Diário da República e prevê um investimento de 506 mil euros na reabilitação global de coberturas, fachadas e drenagem exterior da Igreja. Para uma segunda fase, ficam as também "urgentes" obras na antiga Hospedaria e na Portaria do Mosteiro, atualmente em ruínas.



"Reconhecemos que a intervenção na Igreja era a prioridade das prioridades e batemo-nos sempre pela realização das obras, sob pena de se perder todo o património valiosíssimo deste Mosteiro. Por isso, naturalmente que recebemos esta notícia com enorme alegria e muita satisfação", disse ao Correio da Manhã José Antunes, presidente da AAMR.



As obras neste mosteiro beneditino têm sido reclamadas desde há vários anos pela associação e também pelo município de Amares. Em 2016, a candidatura do projeto aos fundos da União Europeia foi aprovada, mas, desde então, não tinha havido qualquer avanço na obra. A associação chegou mesmo a pedir uma audiência ao então Ministro da Cultura, que prometeu obras para este ano.



A intervenção, que tem um prazo de execução de nove meses, contempla apenas a Igreja, onde ainda se celebra o culto da paróquia de Rendufe.



Ficam por fazer as tão reclamadas obras na cobertura e estabilização das paredes da antiga hospedaria dos monges beneditinos e no espaço que, outrora, foi local de residência do pároco da freguesia. José Antunes acredita que estes trabalhos serão realizados em breve e garante que vai "insistir".