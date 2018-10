Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dia histórico no Cachão com a retirada do lixo

Autarcas apontam à recuperação ambiental e económica. Auguram futuro risonho.

Por Tânia Rei | 09:32

Começaram a ser retiradas, esta segunda-feira, as cerca de quatro toneladas de lixo acumuladas no Complexo Agro-Industrial do Cachão, em Mirandela. Um ‘dia histórico’ para o centro de empresas, que agora sonha com uma nova vida.



O contrato de adjudicação do serviço foi assinado há duas semanas, com a empresa vencedora, a Ferrovial. O prazo de execução é de 120 dias, mas os trabalhos podem ficar concluídos até ao final do ano. O custo é de 266 mil euros, financiados pelo Fundo Ambiental.



Os resíduos, essencialmente plástico prensado, ficaram para trás depois de dois incêndios, em setembro de 2013 e de fevereiro de 2016, em armazéns da empresa de reciclagem Mirapapel.



"É um dia histórico, também para os habitantes locais e para os funcionários. Iniciámos a fase mais importante, que é a retirada do lixo, para podermos iniciar a requalificação ambiental e a instalação de novas empresas", afirmou Júlia Rodrigues, autarca mirandelense.



"Uma data histórica", concorda Fernando Barros, presidente da Câmara de Vila Flor e do Conselho de Administração do Cachão. A prioridade será a "recuperação ambiental e económica", frisa o autarca.



Ao fim de cinco anos de espera, a população quis ir ver com os próprios olhos. "Disseram que estavam a descarregar as máquinas. Com grande ansiedade, fomos ver. Estamos muito felizes", contou Domitília Freitas. "Aquando dos incêndios, foi uma miséria. Não podíamos ter a roupa estendida, e havia ratos e baratas", vinca.



O Complexo Agro-Industrial do Cachão foi fundado durante a década de 60 e chegou a empregar mais de mil pessoas até à década de 70.