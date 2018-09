Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menor violada à vez por grupo

Estudantes presos por ataque sexual a rapariga de 15 anos.

Por João Tavares | 01:30

A rapariga de quinze anos começou a trocar mensagens com um jovem quatro anos mais velho nas redes sociais da internet. Encontraram-se uma e outra vez, começaram a namorar, até que foi convidada a ir à casa do rapaz, na Amadora. Só que o encontro transformou-se num pesadelo.



À espera a rapariga tinha o namorado e dois amigos deste – todos estudantes e estrangeiros –, que durante horas usaram violência física e violaram a rapariga à vez. Foram detidos pela PJ onze meses depois do crime.



A vítima foi atraída para a cilada em outubro do ano passado. Foi cortejada nas redes sociais e, no dia do crime, aceitou encontrar-se mais uma vez com o novo namorado. Só que este convidou outros dois rapazes, já com o intuito de atacaram sexualmente a menor.



Para convencer a vítima a deslocar-se até à sua residência, o jovem de 19 anos disse que estava acompanhado de familiares. Uma mentira que levou a atrair a menor.



Os crimes sexuais tiveram lugar durante o dia e, após abandonar a casa, a jovem dirigiu-se diretamente a uma esquadra da PSP, onde relatou a violação. A investigação passou entretanto para a alçada da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária, que conseguiu reunir as provas e deter os suspeitos.



Indiciados por crimes de violação agravada, os estudantes foram presentes a tribunal e ficaram em preventiva, face aos perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa, de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas e ainda da perturbação do decurso do inquérito.