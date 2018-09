Três homens detidos na Amadora suspeitos de violar adolescente

Vítima, uma menina, é familiar direta do agressor, tendo os abusos sido praticados na residência do próprio quando estavam a sós.

Os três homens, com idades entre 19 e 20 anos, suspeitos de violar uma adolescente de 15 anos, em casa de um deles em outubro de 2017, ficaram em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.



De acordo com a força policial, o crime ocorreu na casa de um dos arguidos, que era à data da violação namorado da menor, tendo os homens usado "de força física e violência" para consumar os abusos sexuais.



A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) acrescentou ainda que o encontro entre um dos arguidos e a menor foi combinado através das redes sociais.



Segundo a PGDL, por existir perigo de fuga, continuação de atividade criminosa, perturbação da ordem e tranquilidade públicas e perturbação do decurso do inquérito, os três arguidos ficaram em prisão preventiva.



Também a Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou esta quinta-feira que um homem de 70 anos ficou preso preventivamente, acusado de abuso sexual de crianças.



De acordo com um comunicado, os crimes foram praticados "entre meados do ano de 2017 e a atualidade" e a vítima, uma menina, é familiar direta do agressor, tendo os abusos sido praticados na residência do agressor quando estavam a sós.