Polícias salvam família do fogo em Elvas

Pai, mãe e dois filhos estavam a dormir e não se aperceberam.

Por Tânia Monteiro e João Carlos Rodrigues | 10:14

Dois agentes da PSP salvaram uma família de quatro pessoas de morrer durante o sono, este sábado de madrugada. Estavam todos a dormir quando um fogo deflagrou na habitação e valeu a intervenção dos polícias, que repararam nas labaredas quando patrulhavam a zona histórica de Elvas. Pai, mãe e dois filhos menores escaparam ilesos, mas ficaram desalojados.



A patrulha deu o alerta pelas 02h37. Os agentes viram as chamas que saíam de uma varanda da habitação de dois andares e que rapidamente estavam a propagar-se a toda a moradia. Não havia mais ninguém por perto e decidiram intervir, uma vez que poderia estar alguém em casa. "Tocaram à porta e acordaram os moradores, que estavam a dormir e nem se tinham apercebido que a casa estava a arder", adiantou uma fonte da PSP de Portalegre.



A família saiu a correr, com a roupa que trazia vestida, ainda antes da chegada dos bombeiros ao local. Sem nada poder fazer, viram as chamas, que tinham deflagrado no segundo andar, a propagarem-se rapidamente ao resto da habitação.



A violência do incêndio obrigou a mobilizar 48 bombeiros, apoiados por dez viaturas, que precisaram de mais de seis horas para dar o fogo como extinto. A Câmara de Elvas adiantou que está analisar o estado em que ficou a habitação e irá avaliar qual a ajuda de que esta família precisa. Enquanto esta circunstância não é resolvida, vão ficar alojados, por opção própria, em casa de familiares.