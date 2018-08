Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte degradada alvo de reabilitação na EN125

Ponte sobre a ribeira de Almargem vai ser sujeita a obras de reforço estrutural.

Por José Carlos Eusébio | 09:06

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai avançar com a obra de reabilitação e reforço estrutural da ponte sobre a ribeira de Almargem, ao quilómetro 138,750 da estrada nacional 125, no concelho de Tavira, apurou o CM.



Esta intervenção de fundo foi considerada urgente por a ponte apresentar sinais de degradação. Está em causa um investimento de meio milhão de euros.



"Os trabalhos têm uma duração prevista de três meses, com início em meados de setembro, após a época de verão em que existe um maior numero de utilizadores nas estradas algarvias, nomeadamente na EN125", revela a IP ao nosso jornal.



A empresa pública garante que, de modo a minimizar os impactos na circulação, a empreitada será desenvolvida "em duas fases, por forma a assegurar sempre uma via de circulação disponível".



A obra contempla o reforço estrutural da ponte, com introdução de laje apoiada em microestacas. Será ainda efetuada a repavimentação do tabuleiro e zonas de acesso, a reabilitação e impermeabilização do tabuleiro, a reparação do betão e a pintura integral da ponte, bem como a beneficiação ao nível dos guarda-corpos e passeios, a requalificação do sistema de drenagem e a colocação de novas guardas de segurança e juntas de dilatação.



Foi em resultado de uma inspeção realizada em abril deste ano que foi identificada a necessidade de proceder a trabalhos de reabilitação e manutenção na referida ponte da EN125.



"Estamos muito satisfeitos com o facto de ir ser realizada esta obra, dado que a ponte apresenta sintomas de degradação e necessita de ser alvo de uma intervenção de fundo", salientou ontem, ao CM, Jorge Botelho, presidente da autarquia de Tavira.