Ponte Eiffel sobre o Lima em festa nos 140 anos

Dois tetranetos de Gustave Eiffel vão marcar presença nas comemorações.

Por Aureliana Gomes | 08:32

As comemorações dos 140 anos da ponte Eiffel, em Viana do Castelo, a realizar amanhã, vão ficar marcadas pela presença de dois tetranetos de Gustave Eiffel.



Os descendentes do engenheiro responsável pela obra foram convidados pela autarquia e juntam-se assim aos festejos de um dos símbolos da arquitetura do ferro em Portugal. Savin Yetman-Eiffel e Fleur Larnaudie-Eiffel vão marcar presença em vários momentos das celebrações.



Segundo a Câmara de Viana, o objetivo é "homenagear o engenheiro responsável pelo projeto e construção da ponte de ferro, que é considerada património municipal".



Durante todo o dia, no Teatro Municipal Sá de Miranda, serão várias as iniciativas que vão assinalar a data, entre elas, uma mesa redonda sobre as singularidades da ponte e a importância da mesma na Rota do Património Industrial.



A celebração dos 140 anos da ponte metálica vai contar também com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que irá participar num encontro com cidadãos, intitulado ‘O Património Cultural e a Identidade Europeia’.



A estrutura com 645 metros de comprimento, símbolo da arquitetura do ferro em Portugal, é composta por dois tabuleiros metálicos, sendo o superior rodoviário e o inferior ferroviário.



Foi considerada, na altura, uma obra monumental que passou a fazer a travessia rodoferroviária sobre o rio Lima, trazendo o comboio, através da Linha do Minho, à cidade de Viana do Castelo.



A estrutura veio substituir a ponte em madeira que ligava o então terreiro de S. Bento à margem esquerda do rio, junto à capela de S. Lourenço, na freguesia de Darque.



As comemorações terminam com o descerrar de uma placa na ponte Eiffel.