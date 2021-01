Populares encontram cadáver no estuário do Mondego na Figueira da Foz

Um cadáver foi resgatado hoje da água no estuário do rio Mondego, na Figueira da Foz, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Uma fonte do CDOS disse à agência Lusa que o corpo foi avistado por populares, na zona da Gala, freguesia de São Pedro, e que o alerta foi dado por volta das 16h30.

O capitão do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço, confirmou à Lusa a recuperação do cadáver, com intervenção da Autoridade Marítima, indicando que o caso foi comunicado ao Ministério Público, tendo a Polícia Judiciária (PJ) assumido as investigações.

Não foi possível apurar os dados essenciais da vítima, nem as circunstâncias em que ocorreu a morte.

Segundo o CDOS de Coimbra, estiveram no local, além de elementos da PJ, 13 operacionais afetos à Autoridade Marítima, Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por cinco viaturas.