Populares encontram vala suspeita durante buscas por grávida da Murtosa

Os populares envolvidos nas buscas por Mónica Silva, a grávida desaparecida na Murtosa, localizaram, esta terça-feira, na área de São Jacinto, uma vala suspeita.A descoberta foi feita por João Valente, um voluntário, que reside a 80 quilómetros de distância da zona onde decorrem as buscas pela mulher. O local é perto da zona onde foi encontrado, no domingo, um saco com carne animal Mónica Silva desapareceu no dia 3 de outubro depois de sair de casa com ecografias. Chegou a ligar ao filho para dizer que chegava a casa em dez minutos, mas não voltou a dar notícias. Na altura, estava grávida de sete meses.As autoridades e a família não acreditam na hipótese da mulher estar viva, tendo já efetuado buscas em várias zonas.A família de Mónica não desiste de encontrar o corpo da mulher de 33 anos e, por isso, vai também realizar buscas subaquáticas na ria de Aveiro.