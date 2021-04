Português com mandado de detenção acaba preso pelo SEF em Chaves, na fronteira com Espanha

Um português foi detido em Vila Verde da Raia, Chaves, na sequência de um mandado de detenção para cumprir pena de prisão por um crime de recetação, informou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).O SEF explica que, no âmbito da reposição do controlo de fronteiras com Espanha devido à Covid-19, deteve o homem, de 45 anos, naquele ponto de passagem autorizado. O homem tinha ainda "um pedido de localização judicial para notificação de uma acusação de um crime de estupefacientes".Foi constituído arguido e foi levado para a cadeia de Vila Real, onde cumprirá a pena. O homem estava emigrado na Bélgica.